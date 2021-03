Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Mann verursacht alkoholisiert Unfall

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verursachte ein 36-jähriger Renault-Fahrer alleinbeteiligt einen Unfall in der Lindenhofstraße. Der Mann war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er ein Straßenschild und seinen Pkw, an dem ein Totalschaden entstand. Der Mann blieb unverletzt. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,66 Promille ergab, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen konnte der 36-Jährige wieder nach Hause gehen, allerdings zu Fuß.

Er gelangt nun wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss zur Anzeige. Ein Fahrzeug darf er vorerst nicht mehr führen.

