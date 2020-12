Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

1. Unbekannte überkletterten am Freitag, zwischen 16.30 und 18.15 Uhr, den Zaun eines Einfamilienhauses auf der Cranachstraße und gelangten so auf das Grundstück. Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, zwei Terrassentüren aufzuhebeln, konnten sie schließlich das Fenster zum Gäste-WC aufbrechen. Sie stiegen in das Haus ein, durchsuchten die Räume im 1. Obergeschoss des Hauses und flüchteten unter Mitnahme von Schmuck.

2. Am Freitag, in den frühen Abendstunden, gelang es bislang unbekannten Einbrechern zunächst, die unverschlossene Haustür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen. Sie brachen dann eine Wohnungstür auf und durchsuchten die zugehörigen Räume. Das Diebesgut steht noch nicht fest.

3. Ebenfalls am Freitag, zwischen 17.00 und 19.40 Uhr, schlugen Unbekannte ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses auf der Vitusstraße ein. Nachdem sie mehrere Zimmer durchsucht hatten, flüchteten sie unter Mitnahme von Schmuck.

4. In der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Sandradstraße einzubrechen, scheiterten aber an dem alarmgesicherten Objekt und flüchteten.

Zeugen, die tatrelevante Hinweise zu den aufgeführten Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

