POL-MG: Gefährliche Körperverletzung: Polizei ermittelt einen Beschuldigten, sucht aber weitere Täter

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Odenkirchen hat die Polizei Mönchengladbach einen Beschuldigten ermitteln können, sie setzt bei der Fahndung nach den weiteren Tätern aber auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Am Samstag, 14. November, gegen 20 Uhr war ein 46-jähriger Mann an der Burgfreiheit im Bereich in der Nähe von zwei Kiosken von einem Mann zusammengeschlagen worden. Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur eines 42-jährigen Tatverdächtigen, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird.

Bei der Attacke damals war aber blitzschnell eine größere Zahl von heranwachsenden oder jugendlichen männlichen Personen (geschätzt zehn) hinzugekommen, die das Opfer schlugen und traten.

Zur Klärung der weiteren Tatumstände und insbesondere zur Identifizierung dieser Täter bittet die Polizei Zeugen dringend um Hinweise, insbesondere, wenn sie über Bildmaterial zu dem Geschehen verfügen sollten. Sie sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

