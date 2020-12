Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dahl: Einbruch in Büro

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 10. Dezember, 16.30 Uhr, bis Freitag, 11. Dezember, 7 Uhr, in Büroräume am Dahler Kirchweg eingebrochen und haben Elektrogeräte entwendet.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Der Umfang ihrer Beute ist der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell