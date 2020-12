Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Stromausfall im Bereich Mönchengladbach-Neuwerk

Mönchengladbach-NeuwerkMönchengladbach-Neuwerk (ots)

Heute morgen, seit etwa 04.50 Uhr, meldeten sich diverse Anrufer aus dem Ortsteil Mönchengladbach-Neuwerk bei der Einsatzleitstelle der Polizei Mönchengladbach und teilten Stromausfälle im privaten und öffentlichen Bereich mit. So kam es insbesondere zu Ausfällen von Ampelanlagen und Auslösungen von Alarmanlagen. Die NEW wurde informiert und arbeitet an der Beseitigung der Ursache.

Schädigende Ereignisse, wie z.B. Verkehrsunfälle, aufgrund dieser Störungen wurden bislang nicht bekannt. (so)

