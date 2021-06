Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Lkw und Kupfer entwendet

Ahaus (ots)

Von einem Firmengelände im Graeser Brook haben Unbekannte Kupfer sowie ein Spezialfahrzeug mit BOR-Kennzeichen entwendet. Um an das Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro zu gelangen, bauten die Diebe Zaunelemente ab. Auf dem Grundstück brachen die Täter zudem einen Container auf. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Lkw der Marke MAN mit einem beigen Führerhaus. Am Heck der offenen Pritsche befindet sich ein Kran. Auf der Ladefläche ist eine rotlackierte Pumpe montiert. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 06.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

