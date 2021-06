Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert gegen Schild geprallt

Borken (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montag eine Unfallflucht schnell aufklären können. Ein Motorradfahrer war gegen 17.15 Uhr in Borken im Kreisverkehr Ramsdorfer Straße/Nordvelener Straße gegen ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel geprallt und anschließend geflüchtet. Ein Augenzeuge hatte das Kennzeichen ablesen können. An der Halteranschrift trafen die Polizeibeamten schließlich den 39-jährigen Verursacher an. Ein Atemalkoholtest ließ bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 1,0 Promille schließen. Die Beamten fertigten eine Anzeige, und ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache eine Blutprobe.

