POL-H: Bundesstraße (B) 188: Traktor mit Anhänger kippt auf die Seite

In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 10.11.2020, ist es am Schwüblingser Kreisel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25 Jahre alter Treckerfahrer hat die Kontrolle über sein Gespann verloren und ist im Kreisel auf die Seite gekippt. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, ermittelt nun die Polizei.

Der 25-Jährige fuhr gegen 05:30 Uhr mit seinem Deutz-Trecker und beladenen Anhänger in den Kreisverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er dabei mit den Rädern des Anhängers auf die Verkehrsinsel des Schwüblingser Kreisels. Dadurch kippte der Anhänger nach links auf die Seite - die Zugmaschine wurde ebenfalls auf die Seite umgerissen. Der 25 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Ladung des Anhängers - augenscheinlich ein Mineralgemisch - entlud sich auf der Verkehrsinsel. Der Schaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Der Verkehr auf der B188 und den angrenzenden Straßen musste bis mittags aufgrund der Räumungsarbeiten durch die Polizei und die Straßenmeisterei Burgdorf geregelt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Traktorführer keine Fahrerlaubnis besaß. Ein Drogentest ergab, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei leitete Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. /mr, ram

