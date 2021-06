Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mofafußraste bleibt hängen

Fahrer verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 81-Jähriger am Dienstagmorgen in Gronau. Der Mofa-Fahrer war gegen 11.00 Uhr auf der Vereinsstraße aus Richtung Ochtruper Straße kommend in Richtung Kaiserstiege unterwegs. Als er den Kreisverkehr Alter Postweg / Vereinsstraße auf die Kaiserstiege verlassen wollte, touchierte eine Fußraste seines Gefährts den Bordstein und der Gronauer stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst behandelte den Leichtverletzten auf dessen Wunsch vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell