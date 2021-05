Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Handfeste Auseinandersetzung um Einkaufswagen

Ludwigsburg (ots)

Der Streit zweier Männer um einen Einkaufswagen endete am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in einer gegenseitigen Körperverletzung. Der 57-Jährige und der 47-Jährige zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide werden jetzt wegen Körperverletzung angezeigt.

