Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht in der Nacht zum Montag in Murr. Zwischen 21:40 und 08:00 Uhr stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Abbiegen gegen einen im Haugweg geparkten Mercedes A 160 und richtete etwa 3.000 Euro Sachschaden an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen 7:00 Uhr hatte eine Anwohnerin eine blaue Sattelzugmaschine in der Straße gesehen und auch Autofahrer hupen gehört. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

