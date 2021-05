Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: 36-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Weil er gleich mehrfach trotz Alkoholeinwirkung mit einem PKW am Straßenverkehr teilnahm, wird sich ein 36-Jähriger verantworten müssen. Eine Zeugin hatte am Sonntag kurz nach 18.00 Uhr in der Möchsbergstraße in Geisingen einen Unfall beobachtet. Ein VW-Lenker war gegen eine Mauer gefahren. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort jedoch eine 35 Jahre alte Frau fest, die angab, den Unfall verursacht zu haben. Die Zeugin hatte jedoch gesehen, dass die 35-Jährige erst nach dem Unfall in die Möchsbergstraße fuhr. Der Mann hatte sich dann mit ihrem Auto davongemacht. Wenig später kam der 36-Jährige, erneut fahrend, zur Unfallstelle zurück. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der 36-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zu der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird eine weitere wegen Unfallflucht hinzukommen. Die 35 Jahre alte Frau muss mit einer Anzeige wegen Strafvereitelung rechnen. An der Mauer entstand kein Sachschaden.

