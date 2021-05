Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Audi zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter an einem in der Betzenbergstraße abgestellten Audi TT angerichtet hat. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 19:30 Uhr zerkratzte er das Auto entlang der rechten Seite. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 526990, bittet um Hinweise.

