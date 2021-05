Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Aggressiver Schwarzfahrer

Ludwigsburg (ots)

In einem Zug der S-Bahn-Linie 1 nach Herrenberg wurde am Sonntag gegen 13:55 Uhr ein 22-Jähriger vom Kontrollpersonal überprüft. Er konnte keinen Fahrausweis vorzeigen, verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde sofort aggressiv. Die Kontrolleure baten daraufhin einen anwesenden Polizeibeamten in Zivil um Unterstützung bei der Personalienfeststellung. An der Haltestelle Goldberg riss sich der junge Mann aber los und flüchtete. Der Polizeibeamte nahm die Verfolgung auf, holte ihn ein und brachte ihn zu Boden, wo er ihn bis zum Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen festhalten konnte. Der 22-Jährige verletzte ihn dabei leicht. Er wird sich jetzt wegen räuberischer Erpressung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

