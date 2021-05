Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vorfahrt nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 17.000 Euro Sachschaden forderte am Sonntag gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Nürtinger Straße / Schönaicher Straße. Der 73-jährige Fahrer eines Peugeot überquerte von der Nürtinger Straße kommend die Schönaicher Straße in Richtung Murkenbachweg und achtete dabei nicht auf den bevorrechtigten VW eines 29-jährigen Frau, die stadteinwärts fuhr. Beim Zusammenstoß zogen sich die 29-Jährige und ihre 62-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 73-jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell