Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte schlagen 14-Jährigen in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter sollen einen 14-Jährigen am Freitag gegen 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Kornwestheim körperlich angegangen haben. Der Jugendliche soll dabei geschlagen und getreten worden sein. Nach dem Angriff flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und ist für sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell