Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201005.5 Weddingstedt: Unerlaubte Abfallentsorgung-Zeugen gesucht

Weddingstedt (ots)

Wiederholt wurde in den letzten Wochen in den Kreistannen Weddingstedt, in der Nähe des Parkplatzes am Alten Landweg, unerlaubt Abfall entsorgt. Dabei handelt es sich nicht nur um Grün- bzw. Gartenabfälle, sondern mittlerweile finden Mitarbeiter des Fachdienstes Umweltschutz in Heide auch gelbe Säcke, gefüllt mit Dachpappe, Metall und Asbestzementplatten, die dort in der Natur entsorgt werden. Bisher konnten keine Hinweise auf den Verursacher erlangt werden. Da es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern in der Vergangenheit dort vermehrt illegal Abfall entsorgt wurde und die Gegend auch von anderen Personen besucht wird, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen, die vielleicht etwas Auffälliges gesehen haben.

