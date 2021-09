Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ausbildungen beendet! - Neue Brandmeister für die Feuerwehr Ratingen

Ein schöner Grund zum Freuen! Die Brandmeisteranwärter Jan Moebus, Sebastian Renn und Dominik Werner haben heute erfolgreich ihre Ausbildung beendet! Bei den Feuerwehren Bottrop, bei der der Kollege Renn ausgebildet wurde und bei der Feuerwehr Marl, die Kollegen Moebus und Werner waren hier erfolgreich, wurden in einer kleinen Feierstunde die Leistungen der nun fertigen Feuerwehrmänner gewürdigt. Im Anschluss an die Übergabe der Zeugnisse erfolgte auf der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen eine weitere Überreichung einer Urkunde. Ab Mitternacht dürfen die Drei sich "Brandmeister" nennen und werden in der ersten Wachabteilung Dienst versehen. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen, dass ihr immer gesund von euren Einsätzen nach Hause zurück kehrt! Herzlichen Glückwunsch!

