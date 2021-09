FW Ratingen: Neue Kollegin in Ausbildung - Feuerwehr Ratingen sagt: "Willkommen"

Feuerwehr Ratingen

Am heutigen Tag konnten der Leiter der Feuerwehr, René Schubert, und sein Stellvertreter, David Marten, eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Nach ihrem Studium bewarb sich Juliane Döll für die Ausbildung im gehobenen Dienst bei der Feuerwehr Ratingen. Hierfür musste sie sich, genauso wie andere Bewerber, dem Sporttest, der schriftlichen Prüfung und dem Auswahlgespräch stellen. Nachdem diese Hürden genommen waren und die ärztliche Einstellungsuntersuchung erfolgt war, konnte die Einkleidung folgen. Heute konnte Juliane Döll dann aus den Händen von René Schubert die Ernennungsurkunde entgegen nehmen. Ab Montag beginnt dann die Ausbildung an der Feuerwehrschule in Bocholt, wo der Grundlehrgang absolviert wird. Anschließend folgen die Ausbildungen zur Gruppen- und zur Zugführerin. Abschnitte und Praktika bei anderen Feuerwehren werden folgen. Ist die Ausbildung erfolgreich beendet wird Juliane Döll eine Führungsfunktion übernehmen. Ein unbekanntes Gesicht ist Juliane Döll bei der Feuerwehr Ratingen nicht. Sie hat schon als Rettungs- und Notfallsanitäterin auf den Ratingen Rettungsdienstfahrzeugen gearbeitet. Wir wünschen viel Erfolg und viel Spaß!

