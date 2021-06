Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Grafitti - Tatverdächtiger festgenommen

Trickbetrügerei durch falschen Bankmitarbeiter - 78-Jährige wird Opfer

Sexuelle Belästigung /

Sachbeschädigung durch Grafitti - Tatverdächtiger festgenommen

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (08.06.) wurden verschiedene Objekte im Bereich der Innenstadt mit Farbe beschmiert. Die Polizei Fulda nahm umgehend die entsprechenden Ermittlungen auf und konnte am frühen Morgen einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Rostock in einem Fuldaer Hotel festnehmen. Derzeit ist noch unklar, warum die Farbschmierereien begangen wurden. Die Ermittlungen durch die Polizeistation Fulda dauern an. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrügerei durch falschen Bankmitarbeiter - 78-Jährige wird Opfer

Fulda - Bereits Ende Mai erhielt eine 78-jährige Frau aus dem Raum Fulda eine E-Mail, Absender war angeblich ihre Bank (sogenannte Phishingmail). Sie sollte ihre Zugangsdaten zum Online-Banking eingeben, da sonst ihr Zugang gesperrt werde. Nachdem sie die Daten eingegeben hatte, meldete sich telefonisch ein Mann, der sich als Mitarbeiter der entsprechenden Bank ausgab. Er forderte die 78-Jährige auf, ihm mehrere TAN durchzugeben, da andernfalls die Nutzung ihres Online-Bankings nicht mehr möglich sei. Im guten Glauben folgte die Seniorin der Aufforderung. Am vergangenen Montag (07.06.) bemerkte die Geschädigte, dass ihr Konto überzogen war und meldete sich bei der Polizei. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Ihre Polizei rät:

o Seien Sie misstrauisch und sorgsam im Umgang mit Zugangsdaten zum Online-Banking. o Reagieren Sie nicht auf sogenannte Phishingmails und löschen Sie diese. o Geben Sie niemals TAN-Nummern am Telefon weiter! o Sollten Sie einen Anruf durch falsche Bankmitarbeiter erhalten, gehen Sie nicht darauf ein. o Verständigen Sie bei Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter ihre Bank und die Polizei.

Hinweis:

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl, bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Sexuelle Belästigung

Fulda - Am Mittwoch (02.06.) wurde eine 21-jährige Frau aus Fulda in einem Stadtbus von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Die Frau stieg gegen 17 Uhr am Busbahnhof Heertorplatz in einen Bus der Linie sechs und setzte sich im vorderen Bereich auf einen Platz in einem Vierersitzbereich. Ein unbekannter Mann nahm neben ihr und sein Begleiter ihr gegenüber Platz. Kurz darauf legte ihr Sitznachbar seine Hand auf einen ihrer Oberschenkel und schob diese dann weiter in Richtung Intimbereich. Die Frau stieß die Hand weg und verließ kurz darauf an der Haltestelle Wörthstraße den Bus. Sie beschreibt den Mann folgendermaßen: circa 175 cm groß, Glatze, kräftige Figur, sehr dunkle Hautfarbe, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose, führte einen Rucksack mit sich. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

