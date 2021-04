Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Mobilfunkladen - Mehrere Smartphones gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Freitag (30.04.) brachen Unbekannte in einen Telekommunikations-Shop auf der Hauptstraße ein und entwendeten mehrere Mobilfunkgeräte, darunter unter anderem Apple-Smartphones. Ein Anwohner meldete der Polizei gegen 03:30 Uhr eine Person, die versuchte, mit roher Gewalt die Türen des Shops zu zerstören. Nachdem der Zeuge den Täter anschrie, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief negativ; die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell