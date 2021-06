Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD:

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fulda - Am Mittwoch (02.06.) kam es gegen 18:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Eine 65-jährige Volvo-Fahrerin befuhr die Dalbergstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Da sie nach links in die Brauhausstraße abbiegen wollte, ordnete sie sich hinter zwei Autos auf dem Linksabbiegerstreifen ein und musste auf Grund einer "rot"-zeigenden Ampel halten. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug ebenfalls die Dalbergstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Als das Fahrzeug an der 65-jährigen vorbeifuhr, touchierte dieses den Volvo an der rechten Seite.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0.

Polizeistation Fulda

2. HEF:

Parkendes Auto beschädigt und weggefahren Am Freitag (04.06.), gegen 14 Uhr, fuhr eine 77-jährige Frau aus Ronshausen mit ihrem PKW auf der Hersfelder Straße in Bebra in Richtung Innenstadt. Hierbei beschädigte sie ein am Fahrbahnrand geparktes anderes Auto. Es entstand ein Fremdschaden am geparkten Auto in Höhe von circa 500 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung zu gewährleisten. Eine Zeugin konnte das amtliche Kennzeichen ablesen, so dass die Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. Es wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell