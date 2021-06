Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechseltrick

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz - Am Freitag (04.06.) erbeuteten zwei unbekannte Männer in einem Baumarkt mehrere Hundert Euro. Einer der Täter bat einen Mitarbeiter an der Kasse, ihm Geld zu Wechseln. Als der Kassierer sich darauf einließ, mischte sich der zweite Täter ein und lenkte ihn ab. Erst als die beiden Männer das Geschäft verlassen hatten, bemerkte der Angestellte, dass in der Kasse Geld fehlte.

Die Betrüger können wie folgt beschrieben werden. Beide waren südosteuropäischen Aussehens, circa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftiger Statur und trugen kurze Haare. Der eine war bekleidet mit einem weißem Hemd und blauer Jeans, der andere trug eine auffällige silberne Uhr.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell