Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Polizei stoppt nach Verfolgungsfahrt berauschten Motorradfahrer

Krefeld (ots)

In der Nacht von Samstag (08. Mai 2021) auf Sonntag (09. Mai 2021) hat die Polizei einen berauschten Motorradfahrer auf der Kölner Straße angehalten. Er hatte zuvor versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 02:35 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Motorradfahrer, der auf der Oppumer Straße in Fahrtrichtung Bahnstraße fuhr, anlässlich der bestehenden Ausgangssperre anzuhalten. Dieser dachte jedoch gar nicht daran, sondern bog in die Dießemer Straße ab, wendete im Kreisverkehr an der Hardenbergstraße und flüchtete über die Dießemer Straße und anschließend Ritter Straße und Kölner Straße. Dabei fuhr er zum Teil in Schlangenlinien und auf der Fahrbahn vom Gegenverkehr. Auf der Fahrt wurden von ihm mehrere Kreuzungen passiert, an denen die Ampeln in seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigten. Weiterhin versuchte er während der Fahrt, sein hinteres Kennzeichen umzuklappen! Von der Kölner Straße fuhr er dann über die Melanchtonstraße auf das Gelände vom Helios Krankenhaus. Beim Verlassen des Geländes vom Krankenhaus zur Kölner Straße fuhr er auf einen Polizeibeamten zu, welcher jedoch rechtzeitig ausweichen konnte. Versuche das Motorrad zu stoppen schlugen fehl, bis er dann auf der Kölner Straße gegen einen stehenden Streifenwagen fuhr und anschließend zu Fall kam. Bei der gesamten Aktion wurde zum Glück niemand verletzt und andere Personen wurden nicht gefährdet.

Dem 34 jährigen Krefelder Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Eigentumsverhältnisse vom Motorrad sind bislang ungeklärt und es wurde sichergestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren. (185)

