POL-KR: "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" - Polizei Krefeld beteiligt sich an bundesweiter Aktion zur Verkehrssicherheit

Am Mittwoch (5. Mai 2021) hat die Polizei Krefeld an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" teilgenommen: Die Beamten kontrollierten zwischen 6 Uhr und 19 Uhr im Stadtgebiet insgesamt 46 Fahrrad- und Pedelec-Fahrer sowie zwölf Verkehrsteilnehmer auf E-Scootern. Neben wenigen geahndeten Verstößen führten die Beamten Gespräche und klärten über mögliche Risiken im Straßenverkehr auf. Dabei standen die Kernbotschaften der Verkehrsaktion im Vordergrund. Dazu zählt zum Beispiel die Sichtbarkeit von Rad- oder Pedelec-Fahrern, also entsprechend helle und reflektierende Kleidung, oder eine funktionierende Beleuchtung. Auf das Tragen eines Fahrradhelms, die Ablenkung durch Kopfhörer sowie die Möglichkeit von Rad- und Pedelectrainings wurden die Verkehrsteilnehmer ebenfalls hingewiesen.

Die Beamten kontrollierten darüber hinaus zwei Motorradfahrer sowie drei Lastwagen- und 45 Autofahrer. Jeder der Verkehrsteilnehmer erhielt ein Verwarn- oder Bußgeld. Auch diese Kontrollen waren von aufklärenden Gesprächen begleitet: zum Beispiel über Handynutzung am Steuer, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Abbiege- und Vorfahrtfehler, das Halten und Parken auf Rad- und Gehwegen und zu wenig Abstand beim Überholen von Zweirädern. (182)

