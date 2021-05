Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Stadt Krefeld: Präsenzkonzept Innenstadt - Gemeinsame Kontrolle von drei Problemimmobilien

Krefeld (ots)

Die Polizei, Stadt Krefeld (Feuerwehr, Fachbereich Bauaufsicht, Fachbereich Ordnung, Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, Fachbereich Integration und Migration) und die Steuerfahndung Düsseldorf haben am Dienstagnachmittag (4. Mai 2021) drei Problemimmobilien an der Marktstraße, am Albrechtplatz und am Ostwall kontrolliert.

In der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr ging es dabei unter anderem um Hinweise auf illegale Prostitution bzw. unzulässige Ausübung der Prostitution in Coronazeiten, Brandschutz-Mängel sowie um bauliche Aspekte. Mehrere Wohnungen wiesen erhebliche Brandschutzmängel auf. Deren weitere Nutzung wurde untersagt. Sechs Anzeigen wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung gefertigt. Zudem ermittelt die Steuerfahndung in mehreren Fällen wegen des Verdachts auf illegale Prostitution.

Im Rahmen des Präsenzkonzeptes Innenstadt werden Polizei und Stadt auch zukünftig weitere Kontrollen sogenannter Problemimmobilien durchführen. (180)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell