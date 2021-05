Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Unbekannte entwenden auf Autohaus-Gelände Räder samt Felgen von zahlreichen Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Zeit von Freitag (30. April 2021) bis Montag (03. Mai 2021) drangen Unbekannte von einem Nachbargrundstück über einen Bauzaun auf das Gelände eines Autohauses auf der Saalestraße ein. Am Montag bemerkte ein Mitarbeiter der Firma den Einbruch. Die Täter montierten an insgesamt 14 Autos alle Räder samt Felgen ab und schlugen Scheiben von 23 Fahrzeugen ein.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (177)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell