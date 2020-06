Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Versuchter Einbruch

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag, 12.45 Uhr, bis Sonntag, 11.48 Uhr, in das Gebäude der örtlichen Feuerwehr am Spettmannsweg einzudringen. Die Täter scheiterten letztendlich beim Aufhebeln einer Tür. Anschließend flüchteten sie, ohne Beute gemacht zu haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

