Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort, Verkehrsunfall mit einem Notarztwagen und zwei verletzten Personen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, 14.06.2020 gegen 14:34 Uhr ereignete sich in Kamp-Lintfort auf der Sundermannstraße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Notarztwagen. Der Notarztwagen befand sich mit Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem Einsatz. Er befuhr die Sundermannstr. in Fahrtrichtung Rundstraße. Im Einmündungsbereich zur Wilhelm-Raabe-Str. kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW einer 38-jährige Frau aus Kamp-Lintfort. Sie befuhr mit ihrem PKW die Wilhelm-Raabe-Str. und wollte nach links in die Sundermannstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Notarztwagen. Beim Zusammenstoß wurde der 40-jährige Fahrer des Notarztwagen und die 38-jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro

