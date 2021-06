Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Farbschmierereien - Graffiti

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag (04.06.) in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sachsenstraße einzubrechen. Nachdem die Täter das Gitter eines Lichtschachtes demontiert hatten, ließen sie aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatbegehung ab. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Farbschmierereien - Graffiti

Fulda/Kohlhaus - In der Nacht auf Samstag (05.06.) beschmierten Unbekannte die Fassade eines Firmengebäudes in der Ferdinand-Schneider-Straße mit einem politisch motivierten Symbol. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

