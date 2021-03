POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Eine 33-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (16.03.) leicht verletzt. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer und die Radfahrerin mit Kinderanhänger befuhren gegen 09.00 Uhr in Fulda die Langebrückenstraße in absteigende Richtung. An der Kreuzung Langebrückenstraße / Maberzeller Straße standen beide nebeneinander an der roten Lichtzeichenanlage. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte der Lkw-Fahrer nach rechts auf die Maberzeller Straße einbiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin, welche sich rechts neben dem Lkw auf dem Radweg befand und die Kreuzung geradeaus in Richtung Haimbacher Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 4-jährige Tochter, welche sich zur Unfallzeit im Fahrradanhänger befand, blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Großenlüder - Ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Wartenberg und ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Herbstein wurden bei einem Unfall am Mittwoch (17.03.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 04.55 Uhr in Großenlüder die B 254 aus Richtung Müs kommend und wollte an der Abfahrt Großenlüder-West nach links in die Lauterbacher Straße in Richtung Ortslage Großenlüder abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW-Fahrer, welcher die B 254 aus Richtung Bimbach kommend in Fahrtrichtung Müs befuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht!

Fulda - Ein schwarzer BMW 114i wurde am Dienstag, (16.03.) von einem unbekannten Roller-Fahrer beschädigt. Nach eigenen Angaben stand die BMW-Fahrerin gegen 13.20 Uhr in Fulda auf dem rechten von vier Fahrstreifen der von-Schildeck-Straße im Kreuzungsbereich zur Löherstraße an der dortigen rot zeigenden Lichtzeichenanlage. Nachdem die Ampel auf Grünlicht schaltete, wollte die BMW-Fahrerin geradeaus in Richtung Bardostraße weiterfahren. Während des Anfahrens versuchte ein Roller rechts auf dem gekennzeichneten Radweg an dem BMW vorbeizufahren. Hierbei stieß der Roller gegen die rechte Seite des BMW's, beschädigte die Beifahrertür, den Kotflügel und den rechten Scheinwerfer. Anschließend kam der Roller-Fahrer zu Fall. Nach dem Sturz nahm er seinen Roller unvermittelt wieder auf, bog das Versicherungskennzeichen bis zur Unlesbarkeit um und entfernte sich nach rechts in die Löherstraße, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die BMW-Fahrerin verfolgte den Flüchtigen in der Löherstraße, verlor ihn aber, als er sich in Richtung Am Rosengarten entfernte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen 45er Roller mit blauen Applikationen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

