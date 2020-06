Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 75- Jähriger in Wohnung beraubt

Northeim (ots)

Einbeck, Sülbecksweg, Mittwoch, 03.06.2020, 21.00 Uhr

EINBECK (köh) - Am Mittwochabend kam es, gegen 21 Uhr, zu einem Raub in einer Wohnung im Einbecker Stadtgebiet.

Das 75-jährige Opfer hatte Besuch von zwei jungen Männern, wobei einer ihm schon länger persönlich bekannt war, da eine Freundschaft zu dessen Familie besteht. In der Vergangenheit unterstützte der 75-Jährige bereits mehrfach die befreundete Familie in finanzieller Hinsicht. Auch an diesem Abend war dies der Grund des Besuches.

Nachdem sich die Männer einige Zeit in der Wohnung aufgehalten hatten, ging das Opfer zu einem Schrank, um das gewünschte Bargeld zu holen. Dabei wurde er von einem der Täter geschubst und fiel zu Boden. Zugleich ergriff einer der beiden Männer eine Tasche mit diversen Dokumenten und einem dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie aus der Wohnung.

Das Opfer blieb unverletzt und verständigte nach kurzer Zeit die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Beschuldigten in einem Fahrzeug festgestellt werden. Bei den Tätern handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Dassel.

Das Diebesgut wurde bislang nicht aufgefunden. Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Jugendfachkommissariat der Polizei Northeim aufgenommen.

