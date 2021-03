Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichenschildern - Wahlbanner beschädigt

Kennzeichenschilder gestohlen

Fulda - Am Mittwochvormittag (17.03.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen - FD-LO 111 - von einem silbernen VW Golf. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Rhönstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Wahlbanner beschädigt

Flieden - In den Tagen vor Montag (15.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlbanner im Bereich der Bahnhofstraße. Unbekannte beschmierten das Banner mit Farbe und verursachten so Sachschaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

