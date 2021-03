Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrüger wollen Wasserqualität prüfen

Fulda (ots)

Betrüger wollen Wasserqualität überprüfen

Fulda - Am Dienstag (16.03.), zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr, verschaffte sich eine männliche Person unter dem Vorwand die Wasserqualität prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines lebensälteren Mannes im Bereich der Straße "Am Seeseberg". Zunächst begab sich die männliche Person zusammen mit dem Senior in die Wohnung, ließ dabei aber die Wohnungstür geöffnet, sodass eine weitere männliche Person die Wohnung betreten und durchsuchen konnte. In der Wohnung wurde der Senior in ein Gespräch innerhalb des Badezimmers verwickelt. Diesem kam das Verhalten aber immer merkwürdiger vor und er wollte das Badezimmer wieder verlassen. Hierbei wurde er vom Täter aufgehalten. Kurze Zeit später flüchteten die beiden Betrüger aus der Wohnung in Richtung Petersberger Straße.

Der Polizei wurde folgende Personenbeschreibung mitgeteilt:

Beide Täter waren männlich, zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 175 cm groß, von normaler Statur und hatten ein südländisches Aussehen. Bekleidet waren sie jeweils mit einer dunklen anthrazitfarbenen Jacke und Hose. Sie trugen bei der Tatausführung eine FFP2 Maske.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Bitten Sie ein Familienmitglied und / oder Nachbar um Unterstützung durch Anwesenheit - Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell