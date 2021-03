Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Wahlplakate beschädigt

Friedewald - In den Tagen vor Dienstag (16.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten, welche im Bereich der Herfaer Straße angebracht gewesen waren. Die Täter beschmierten die Plakate mit Farbe und verursachten so einen Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

