POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

-Sattelzugmaschine verliert Kühlauflieger-

Am Mittwoch, dem 17.03.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West), km 354,500, Gemarkung Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall.

Der 67-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Lippstadt befuhr mit seiner Sattelzugkombination den oben genannten Autobahnabschnitt, als sich aus bisher unbekannter Ursache der Kühlauflieger aus der Verankerung der Sattelzugmaschine löste. Der Kühlauflieger schlitterte nach rechts über den ersten Fahrstreifen, weiter über den Beschleunigungsstreifen und prallte gegen die dort befindliche Außenschutzplanke. Am Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes "Am Pommer" kam der Kühlauflieger zum Stehen.

Hierbei wurden ca. 30 Meter Außenschutzplanke und mehrere Meter Fahrbahnoberfläche beschädigt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein am Kühlauflieger angebrachter Tank des Kühlaggregates aufgerissen. Eine sehr geringe Menge an Dieselkraftstoff lief auf den Beschleunigungsstreifen, die Fahrbahn war davon nicht betroffen. Die nachalarmierte Feuerwehr Bad Hersfeld konnte den ausgelaufenen Dieselkraftstoff binden und den beschädigten Tank abpumpen.

Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Kühlauflieger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Abschleppmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Fulda für mehrere Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 55.000,- Euro.

Gefertigt: Tobias Becker (Polizeioberkommissar) Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

