POL-KA: (KA) Waldbronn: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen in der Mannheimer Straße in Reichenbach in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter begaben sich offensichtlich über den Garten an das Anwesen und probierten vergeblich mit Gewalt durch ein Fenster in das Haus zu gelangen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243/32000.

