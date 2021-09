Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Fritteusenbrand in Gaststätte

Ratingen (ots)

Ratingen, Lintorferstr., 22:24 Uhr, 16.09.2021

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Küchenbrand eines gastronomischen Betriebes auf der Lintorfer Straße alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache, kam es zu einem Brand der Fritteuse.

Das an der Lintorferstr. stationierte Löschfahrzeug war durch die räumliche Nähe unmittelbar nach der Alarmierung durch die Kreisleitstelle Mettmann bereits an der Einsatzstelle eingetroffen. Gäste und Wohnungsmieter der darüber liegenden Wohnungen hatten das Gebäude bereits verlassen. Diese Erst- eintreffenden Kräfte haben durch den schnellen Einsatz von zwei Feuerlöschern eine massive Brandausbreitung auf die gesamte Küche der Gaststätte verhindert. Im weiteren Verlauf hat der, an der Außenwand verlaufende, auf Höhe des Daches endende Dunstabzug der Küche gebrannt. Dieser wurde von einem weiteren vorgehenden Trupp mit einem Strahlrohr von außen abgelöscht. Parallel dazu wurden die, über der Gaststätte liegenden drei Wohnungen, durch einen weiteren Trupp der Feuerwehr kontrolliert und im Anschluss wie der Gastraum auch mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. Die Wohnungsnutzer konnten nach dem Einsatzende wieder in Ihre Wohnungen zurück. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen Heiligenhaus

