Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr und Rettungsdienst retten Person aus Ersten Obergeschoss

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Samittagsstunden, des 2. Oktober 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt, gegen 13:30 Uhr, über einen Einsatz in der Bahnhofstraße informiert. Die frisch Ausgebildeten Truppmänner konnten hier direkt ihr erlerntes anwenden - mehr in den nächsten Tagen. Der Rettungsdienst benötigte Unterstützung, einen Patienten aus dem 1. Obergeschoss eines Hauses zu retten. Hierzu wurde zusätzlich die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Langen, aus der Stadt Geestland alarmiert. Gemeinsam mit Rettungsdienst, der Drehleiter aus Langen und der Ortsfeuerwehr Sellstedt, wurde die Person gerettet und endgültig, an den Rettungsdienst übergeben.

