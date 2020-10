Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Ein 54-jähriger Elzer stellte seinen Pkw Citroen Berlingo am 23.10.2020 gegen 15.45 Uhr in Elze in der Bahnhofstraße auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen den Häusern 14/18 ab. Als er gegen 16.30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen am Heckbereich des Pkw. Aufgrund der Beschädigungen ist zu vermuten, dass im genannten Zeitraum ein derzeit unbekannter Verursacher gegen das geparkte Fahrzeug geprallt war und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Schadenshöhe am Citroen wird auf ca. 1500.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

