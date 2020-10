Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Banteln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 26.10.2020 gegen 11.40 Uhr biegt eine derzeit unbekannte Pkw-Fahrerin in Banteln aus der Eimer Straße nach links auf die Göttinger Straße ab. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines 22-jährigen Bantelners, der mit seinem Kleintransporter die Göttinger Straße in Richtung Bundesstraße 3 befährt. Der Bantelner bremst sein Fahrzeug stark ab und weicht nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Infolge des Ausweichmanövers prallt der Kleintransporter gegen die Bordsteinkante und überfährt eine bepflanzte Grünfläche, wobei am Transporter Sachschaden entsteht. Die Verursacherin, die mit einem silbernen Pkw unterwegs war, entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

