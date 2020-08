Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher kommen bis in den Flur/Sachbeschädiger/Einbrecher im Discounter/Geldbörse gestohlen

Menden (ots)

Am vergangenen Sonntag, 23.08.2020, in der Zeit von 10 bis 22 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Kolpingstraße auf. Die Täter gelangten aber nicht in weitere Wohnungen. Es entstand Sachschaden.

Am vergangenen Wochenende betraten unbekannte Täter das Gelände eines Discounter-Marktes an der Fröndenbeger Straße und machten sich an der - im hinteren Bereich befindlichen- Klimaanlage zu schaffen. Die Täter beschädigten diese und demontierten den Ventilator und eine Lüftungsrohrblende.

Am gestrigen Montag, 24.08., in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr, wurde einer 66-jährigen Hemeranerin während des Einkaufs in einem Bekleidungsgeschäft an der Mendener Straße die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen. Der Dieb entkam unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen und oder weiteren Tathinweisen zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

