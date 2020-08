Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im ehemaligen Krankenhaus

Altena (ots)

Am vergangenen Wochenende waren unbekannte Einbrecher erneut im ehemaligen Krankenhaus an der Bornstraße. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, der Sachschaden ist eher gering. Hinwiese an die Polizei in Altena erbeten.

