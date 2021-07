Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Öschelbronn/Mötzigen: 23-Jährige stiehlt Lkw und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist eine 23-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in Öschbronn in einen Linienbus gestiegen. Mit einem spitzen Gegenstand in der Hand forderte sie den Busfahrer auf, sofort loszufahren und drohte gleichzeitig damit, sich ansonsten etwas anzutun. In Mötzingen verließ die junge Frau den Bus, um kurze Zeit später an einer dortigen Baustelle in einen unverschlossenen Lkw zu steigen und damit loszufahren. Der Besitzer des Lkw bemerkte den Diebstahl und machte sich mit seinem Pkw auf die Suche. In der Baisinger Straße entdeckte er den fahrenden Lkw und veranlasste die 23-Jährige zum Anhalten. Unter erheblicher Gegenwehr gelang es ihm, die Frau aus dem Fahrzeug zu ziehen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurde er leicht verletzt. Auch gegenüber den Polizeibeamten setzte sie ihre Widerstandhandlungen fort. Nach einer Blutentnahme wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell