Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Raub auf Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Kurz vor Betriebsschluss einer Tankstelle in der Nordstraße in Deckenpfronn hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum betreten und von einer Tankstellenmitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld erpresst. Mit mehreren hundert Euro Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 170 cm großen, sehr schlanken Mann handeln. Er trug zur Tatzeit eine dunkelgraue Jogginghose, einen hellen Kapuzenpullover und auffallend große, dunkle Schuhe. Unterstützt durch einen Hubschrauber leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch nicht zum Erfolg führten. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell