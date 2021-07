Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in Büro

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr im Erdgeschoss eines Bürogebäudes in der Hermann-Hagenmeyer-Straße ein Drucker in Brand geraten. Die Flammen griffen auf weitere Elektrogeräte über. Der Brand wurde durch einen anwesenden Mitarbeiter entdeckt, der sofort die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit 33 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. In dem Büroraum entstand durch die Brandeinwirkung und die Rauchentwicklung ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro. Der 50-jährige Brandentdecker wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

