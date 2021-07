Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 61-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein psychisch angeschlagener 61-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 11:30 Uhr in seiner Wohnung in Korntal mit von ihm selbst beauftragten Handwerkern in Streit geraten, der in einem Gerangel mündete. Dabei zog sich ein 60-Jähriger leichte Verletzungen zu. Alarmierte Polizeibeamte mussten den zunächst aggressiven 61-Jährigen zu Boden bringen und mit einer Handschließe fesseln. Dabei setzte er sich zur Wehr, beruhigte sich aber und wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell