POL-LB: Altdorf: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Altdorf und Hildrizhausen waren am Donnerstag gegen 10.10 Uhr in der Uhlandstraße in Altdorf eingesetzt, nachdem es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gekommen war. Alle Bewohner, die sich zu Hause befanden, mussten ihre Wohnungen zunächst verlassen. Das Haus wurde anschließend überprüft. Ursächlich für die Rauchentwicklung war vermutlich ein technischer Defekt in der Heizungsanlage. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Das Mehrfamilienhaus wurde belüftet und die Bewohner konnten anschließend wieder zurückkehren. Die Feuerwehren befanden sich mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

