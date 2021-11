Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.11.21

Diebstahl aus Ladenkasse

Um 17:00 Uhr betraten gestern Nachmittag drei bislang unbekannte jugendlichen Männer den Kassenraum einer Tankstelle im "Brühl" in Eschwege. Da der Kassenraum zu dieser Zeit kurz unbesetzt war, entnahmen die Täter aus einer Schublade Bargeld von ca. 1000 EUR. Während der Tatausführung wurden die drei Täter von einem zufällig vorbeikommenden Zeugen gesehen und ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Marktplatz und Schulberg. Bei der Flucht verlor einer der Täter ein Pfefferspray. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 12 und 16 Jahre alt sein, einer mit blondem Haar. Ein zweiter Tatverdächtiger soll dunkelhäutig sein und eine rote Kapuzenjacke getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom 10./11.11.21 haben unbekannte Täter die Garagenwand eines Reiseunternehmens im Bornemannweg in Witzenhausen auf einer Fläche von ca. 70 Metern im Bereich der Mühlengelster mit politischen und Corona kritischen Schriftzügen beschmiert, wodurch Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise: 05542/93040.

