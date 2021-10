Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Wohnmobil samt Anhänger und Hund gestohlen

Rees (ots)

Am Freitag (8. Oktober 2021) gegen 18:20 Uhr haben Diebe auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grüttweg zugeschlagen. Sie entwendeten ein Wohnmobil samt Anhänger, das dort für die Dauer eines Einkaufs abgestellt war. Die Videoüberwachung einer nahegelegenen Waschstraße zeigt, wie sich ein rötlicher PKW mit vermutlich gelbem Kennzeichen zur angegeben Zeit dem Gefährt nähert. Aus diesem Wagen - besetzt mit mindestens zwei männlichen Personen - steigt ein Unbekannter aus und öffnet auf unklare Art die Fahrertür des Wohnmobils. Danach verlassen beide Fahrzeuge den Parkplatz in Richtung B67.

Das weiße Wohnmobil der Marke Weinsberg, Model R58, trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen LB-JP120. An dem Fahrzeug war ein Fahrradträger am Heck befestigt, auf dem sich zwei Pedelecs befanden: Ein schwarzes Pedelec-Klapprad der Marke Victoria und ein ebenfalls schwarzes Winora-Pedelec, Typ Yakun Tour. Zudem hing ein ausgebauter Anhänger der Marke Cheval Liberte an dem Wohnmobil, er trug das Kennzeichen LB-JP70. Darüber hinaus befand sich in dem Wohnmobil der Hund der Familie. Der fünf Jahre alte, graufarbene Rüde der Rasse Spinone Italiano lag in einer Transportbox in dem Fahrzeug. Nach einem Zeugenaufruf der Familie auf "Facebook" ist der Hund offenbar am Wochenende bei Vreden, Kreis Borken, wieder aufgetaucht. Die genauen Hintergründe sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Von dem Wohnmobil fehlt jedoch noch jede Spur. Die Kripo Emmerich sucht daher Zeugen, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (cs)

